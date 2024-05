Un maxi impianto fotovoltaico al posto dell'eternit su un tetto industriale, al via i lavori [FOTO]

Iniziano i lavori a Pescara per un nuovo impianto fotovoltaico sul tetto industriale dove saranno installati oltre 2000 pannelli in grado di generare 1,26 GWh l’anno.

Ovvero energia elettrica pulita per più di 400 famiglie evitando l’emissione in atmosfera di 333 tonnellate di Co2.

A occuparsi dell'intervento è Gelsia (società di Aeb, gruppo A2A) che nel piano industriale prevede la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici per 20 Mw (megawatt).

Nella nostra città sorgerà un impianto fotovoltaico da 1 Mw di potenza, capace di generare energia pulita e rinnovabile per famiglie e imprese. Verrà realizzato su un'area di quasi 5mila metri quadrati e sarà composto da più di 2mila pannelli fotovoltaici e produrrà circa 1,26 GWh di energia elettrica l’anno. Questo quantitativo di energia pulita consentirà di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica di oltre 400 famiglie evitando l'emissione in atmosfera di circa 332 tonnellate di Co2 all'anno, contribuendo così alla decarbonizzazione del Paese e al contrasto dei cambiamenti climatici. L’impianto, realizzato da Gelsia in collaborazione con SunCity, società di Pescara, sarà realizzato sul tetto di un edificio industriale e resterà nelle disponibilità di Gelsia per 25 anni. L’operazione avrà dunque un duplice beneficio ambientale: produrre energia green e consentirà di bonificare l’edificio, dismettendo l’attuale copertura in amianto. Si tratta di un investimento da oltre 1,1 milioni di euro i cui lavori sono iniziati nelle scorse settimane mentre l’allaccio alla rete è previsto entro l’estate.

«Questo nuovo progetto rappresenta un passo importante nel nostro percorso verso la sostenibilità ambientale e la transizione energetica», spiega Massimiliano Riva, presidente di Aeb, «l’Italia è un Paese ricco di fonti green: acqua, sole, vento possono consentirci di innalzare sensibilmente il nostro livello di indipendenza energetica e accelerare il percorso di decarbonizzazione. La transizione energetica è uno dei pilastri del nostro piano industriale. Come Aeb vogliamo fare la nostra parte e questa operazione conferma l’impegno del Gruppo per favorire lo sviluppo delle rinnovabili».

«Gelsia è fortemente impegnata nella transizione energetica dei territori in cui opera», aggiunge Mauro Ballabio, presidente di Gelsia, «l'azienda ha infatti adottato una strategia ambiziosa che mira a promuovere lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e sistemi di efficientamento energetico offrendo un ricco ventaglio di possibilità ai suoi clienti, famiglie, imprese, pubbliche amministrazioni. Lo sviluppo del fotovoltaico in copertura, vale a dire sui tetti di abitazioni o imprese, è uno dei filoni sui quali stiamo spingendo, con un duplice obiettivo: produrre energia pulita per ridurre le emissioni in atmosfera e contenere i costi”. L'impianto di Pescara, in località Albegna, si inserisce all'interno di un più ampio piano di investimenti di Gelsia nel settore dell’efficienza energetica».