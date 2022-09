Luci accese di notte nella palestra della scuola di Borgo marino [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare che "nella palestra della scuola di Borgo marino nord, in via Puccini, tutte le luci sono accese di sera sebbene la scuola a quell'ora sia chiusa". Il cittadino, a testimonianza di quanto denunciato, ci invia anche una fotografia che è stata scattata alle ore 23,20.

Questo, purtroppo, non è il primo caso che ci troviamo a trattare: già nei giorni scorsi, infatti, avevamo documentato come rimanessero accese le luci anche nelle aule dell'istituto Di Marzio. E tutto ciò avviene nonostante si continui da più parti a evidenziare la necessità di ridurre i consumi, in vista del caro bollette e del risparmio energetico.