In 10 uffici postali del Pescarese arriva la nuova illuminazione led a basso consumo energetico

Al via le operazioni di sostituzione dei corpi illuminanti in 10 uffici postali di Pescara e provincia. Lo ha fatto sapere Poste Italiane, aggiungendo che questa operazione, che si colloca nell'ambito del piano per raggiungere entro il 2020 l'obiettivo di zero emissioni, porterà ad un risparmio di 70 mila Kw/h e una riduzione dell'emissione di anidride carbonica di 59 tonnellate.

In particolare, in questa fase 10 sedi del territorio sono stati interessate dal cosiddetto “Progetto Led”, che ha previsto la sostituzione dei corpi illuminanti con lampade fluorescenti con tecnologia led, allo scopo di favorire l’abbattimento (circa il 50%) dei consumi di energia elettrica e il risparmio dei costi di manutenzione legati alla maggior durata in ore dei corpi illuminanti. Gli uffici postali interessati sono quattro sedi direzionali e gli uffici di Pescara 6 (via Nnzionale Adriatica Nord), Caramanico Terme, Città Sant’Angelo (largo Trieste), Collecorvino, Villa Raspa e Santa Teresa di Spoltore. In tutto l'Abruzzo considerando gli interventi del progetto led avviati nel 2021, si avrà un risparmio di 234 mila Kw/h e un abbattimento delle emissioni di anidride carbonica di 201 tonnellate, che si va ad unire al rinnovo della flotta aziendale con mezzi green elettrici per la consegna di pacchi e corrispondenza.