Spoltore partecipa all’Ora della Terra spegnendo le luci del convento

Anche Spoltore ha deciso di partecipare all’Ora della Terra, l'evento internazionale organizzato dal Wwf per sensibilizzare il pianeta sui cambiamenti climatici, e lo farà spegnendo le luci del convento. Dalla prima edizione del 2007, nella sola città di Sidney, l'Earth Hour si è diffusa e domani (27 marzo) le luci si spegneranno attraverso tutti i fusi orari dal Pacifico alle coste atlantiche.

Appuntamento sabato 27 marzo, dalle 20.30 alle 21.30, per un'iniziativa molto significativa. “Chiediamo anche ai cittadini”, dice l'assessore Roberta Rullo, “di partecipare spegnendo le luci nel proprio cortile, o in qualche punto della casa che solitamente rimane sempre acceso, dalle 20,30 alle 21,30”.

Quest’anno lo slogan è “Together in This”, per evidenziare l'unione di tutto il pianeta verso l'obiettivo della sostenibilità. Gli organizzatori del Wwf spiegano che, “partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un'ora", la mobilitazione "unisce cittadini istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico. È la dimostrazione che insieme si può fare una grande differenza".