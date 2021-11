Installata una nuova colonnina per caricare auto e bici elettriche [FOTO]

È stata installata a Pescara una nuova colonnina per caricare i mezzi elettrici. Si trova in via Fonte Romana, proprio davanti all'ingresso del pronto soccorso vecchio, e consente la ricarica contemporanea a un massimo di due veicoli per volta. Ricordiamo che nella nostra città esistono già altri punti in cui le auto e le bici elettriche possono essere ricaricate.

Ecco gli indirizzi in cui sono state collocate: via Italica 17; via lago di Capestrano – parcheggio Aterno-Manthoné; via Armando Diaz 4; via Pier Paolo Pasolini. Tuttavia Enel X ha previsto l’installazione anche di altre colonnine elettriche, per un totale di 19. L'obiettivo è di incentivare la mobilità sostenibile cittadina e favorire la creazione di percorsi turistici a zero emissioni. Inoltre le auto elettriche, come precisato di recente dal Comune, possono circolare liberamente nelle zone a traffico limitato.