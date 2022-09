A Civitella Casanova i cittadini pensano ad una comunità energetica per combattere il caro bollette

Si terrà venerdì 7 ottobre l'incontro pubblico con i cittadini, organizzato a Civitella Casanova, riguardante la creazione di una comunità energetica per far fronte al caro bollette. Appuntamento alle ore 18 nella sala polifunzionale alla presenza del sindaco Marco D'Andrea e del vice sindaco Augusto Recchia. Il progetto si "Comunergia" e prevede l'intercettazione delle opportunità messe a disposizione dal bando Pnrr per le comunità energetiche, con lo scopo di acquistare energia elettrica direttamente dai produttori con un risparmio importante per i cittadini.

Civitella Casanova (Pe) è un comune con 1709 abitanti con una superficie di 31 kmq, consta di 236 attività produttive (Fonte Icribis.com) ed è inserito nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Il vicesindaco Recchia:

"Piccole realtà che stringono un sodalizio tra le parti, che aspirano a un futuro migliore, che contrastano il disagio di un tempo angusto con la volontà di creare qualcosa che porti sollievo alle economie di ognuno e lo fanno con determinazione e fierezza. Le comunità energetiche dunque uniscono persone creando un clima familiare, portano benessere anche nelle relazioni sociali oltre che ambientali e gestionali. La popolazione si riunisce per rispondere alla crisi energetica attuale, invitata dall'amministrazione comunale che vede aprirsi, con le comunità energetiche, uno spiraglio nel bel mezzo di una tempesta. La produzione di energia adatta a soddisfare il fabbisogno di tanti con notevole risparmio in termini economici e minor impatto ambientale, perché prodotta da fonti rinnovabili, può essere la scelta vincente per un piccolo centro come Civitella Casanova.

Valorizzare l'opportunità offerta dal Pnrr che ci indica la strada giusta da percorrere, la visione che abbiamo è quella di creare nuove opportunità di sviluppo, economico e sociale, che siamo certi si possa raggiungere solo a fronte di un’unione forte e determinata da parte di tutti: cittadini, amministrazione e imprese. Ciò che determina la buona riuscita di un progetto è il fatto di guardare tutti nella stessa direzione e siamo certi che la risposta sarà benevola da parte dell'intera cittadinanza. "