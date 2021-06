A Pescara la prima Ecoregata dell'Adriatico con i ragazzi delle scuole a bordo delle loro ecozattere

Domenica 20 giugno Pescara ospiterà la prima Ecoregata dell'Adriatico 2021, alle ore 15 con l'appuntamento nel mare antistante la Madonnina. Lo ha fatto sapere il presidente della commissione ambiente Ivo Petrelli al termine della seduta odierna, alla presenza dell'organizzatore Gianluca Giallorenzo, dell’assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco e del consigliere di Forza Italia Alessio Di Pasquale, che ha seguito l’organizzazione dell’evento.

Protagonisti dell'evento saranno i ragazzi delle scuole superiori di Pescara, ovvero dell'istituto tecnico "Acerbo" e dell'istituto tecnico "Manthonè" che gareggeranno con le zattere da loro realizzate lunghe almeno 4 metri, utilizzando materiali riciclati ed eliminando la plastica e ogni altro prodotto inquinante:

"I ragazzi hanno seguito un periodo di formazione, seppur tra le mille difficoltà generate dalla didattica a distanza, con Legambiente, Assonautica e il Circolo Velico ‘La Scuffia’, per poi impegnarsi nell’attività ludica vera e propria, ovvero la preparazione della prima EcoBoat Race 2021, la prima EcoRegata che si svolgerà nel nostro Adriatico.

Ciascuna scuola ha costruito Ecociurme, partendo da una formazione on line di base che ha interessato anche i temi dell’economia circolare e degli elementi fondamentali della navigazione e della sicurezza in mare. I ragazzi alla fine del percorso hanno realizzato, costruito, delle zattere perfettamente ecocompatibili perché realizzate con materiale di riciclo."

Dopo le prove di galleggiamento alle 15 torneranno in acqua e alle 15,30 partirà la competizione dall'area della Madonnina per 50 metri andata e ritorno in senso parallelo agli scogli. Il 4 luglio durante Ecomob verrà premiato il primo classificato. L'assessore Del Trecco ha evidenziato che questa iniziativa fa parte di quelle messe in campo dal Comune per ottenere la bandiera blu, sul tema della tutela dell'ambiente.