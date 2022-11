Sette comuni del Pescarese uniti per la svolta green nel progetto dell'Ecomuseo della valle d'Orta

Nasce la green community della valle dell'Orta, che coinvolgerà sette comuni della provincia di Pescara per un progetto che punta a valorizzare e preservare non solo le peculiarità ambientali di un territorio suggestivo e ricco di risorse turistiche, ma anche altri punti cardine da sviluppare in sinergia con il Parco nazionale della Majella, Uncem e la Regione Abruzzo. Il progetto dell'ecomuseo della valle d'Orta è stato presentato dall'assessore regionale e vicepresidente della giunta Emanuele Imprudente, alla presenza dei sindaci di Salle (capofila), Bolognano, Caramanico Terme, Roccamorice, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant\'Eufemia a Maiella e Tocco Da Casauria.

Imprudente ha sottolineato come il progetto dimostri quanto la giunta regionale abbia a cuore la valorizzazione delle risorse ambientali, archeologiche, storico architettoniche e geografiche di tutto il territorio regionale, come giò avvenuto con il Parco regionale Sirente-Velino che ha visto nascere e svilupparsi la prima green community

"È il segno evidente che questo governo regionale sta programmando l'opportunità offerta dal valore ambiente Questa green community mette insieme sette Comuni in una rete di sistema ambientale diffuso che presenta quattro focus importanti: uno legato all\'archeologia, un altro all'architettura, un altro ancora all'acqua e l'ultimo focus legato all'aspetto naturalistico. Si tratta di un progetto già finanziato, nell'ambito del Pnrr per circa due milioni trecentomila euro con l'obiettivo di fare in modo che questo sistema di messa a rete di progettualità, di opere e interventi venga fruito attraverso una mobilità sostenibile e con un'attenzione particolare all\'aspetto energetico, sempre nel segno della sostenibilità ambientale"

Le risorse a disposizione dal Pnrr permetteranno così la nascita di una sinergia stretta fra le sette realtà comunali, attraverso lo sviluppo di quattro schemi direttori che verranno messi in atto grazie alla fondamentale collaborazione con il Parco della Maiella. L'obiettivo è dare un contributo alla "transizione verde" (per l’uso energetico delle fonti rinnovabili, per i sistemi di mobilità sostenibile introdotti, per l'importante e riscontrabile contributo fornito alla riduzione di Co2, per la salvaguardia del consumo di suolo). Ma non solo ambiente e territorio, anche sviluppo digitale con l'applicazione della transizione digitale che porterà ad interventi per estendere e potenziare la banda ultra larga in questi territori che in gran parte attualmente non usufruiscono di questa connettività.

I quattri schemi d'azione sono: percorso archeologico "De Homine", percorso storico architettonico "De Architectura", percorso delle acque "De Acqua" e percorso naturalistico "De Natura". Ogni comune svilupperà specifici obiettivi nelle aree d'intervento previste nel progetto, che darà vita all'ecomuseo della valle dell'Orta con ricadute non solo dal punto di vista turistico ma anche occupazionale.

Abbiamo contattato il sindaco di Bolognano Guido Di Bartolomeo che ha commentato l'iniziativa e la partecipazione del suo territorio:

"Per il comune di Bolognano è un successo in quanto sul nostro territorio avremo la possibilità di ristrutturare un edificio ex asilo in stato di abbandono da circa una ventina d anni e con il finanziamento lo recupereremo come centro di informazioni per tutto il percorso turistico anche per gli altri sette comuni all interno del parco Maiella e della valle dell'Orta e li trasformeremo a ecomuseo a disposizione di tutti i frequentatori che accederanno ai sentieri della stessa valle da poco messi in sicurezza per ammirare le bellezze naturali vedesi la cisterna ,la grotta scura e altre attrattività. E unitamente agli altri comuni avremo la possibilità di creare la rete turistica per tutti i territori ognuno con le sue pecularità e caratteristiche".