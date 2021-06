Tutto pronto per la quarta edizione di "Ecomob": un fine settimana dedicato all'ecologia e mobilità sostenibile

Fine settimana all'insegna della mobilità sostenibile, turismo attivo ed ecologia al porto turistico di Pescara con la quarta edizione di "Ecomob" che andrà in scena dal 2 al 4 luglio. L'ingresso e gratuito, e si tratta dell'evento di riferimento per il centro sud per le tematiche legati alla green economy

Il villagio sarà allestito nell'area espositiva del porto turistico, con la presentazione e test di mezzi ecologici, dalle biciclette fino alle cargo bike allestite per la ristorazione e le attività lavorative, ed ancora charging-point per bici, monopattino e scooter, fino anche alle quattro ruote elettriche. L'ideatore di Ecomob Gianluca Giallorenzo:

“L’evento si conferma come punto di riferimento per il centro sud Italia per tutto cio? che ruota intorno a scelte alternative di mobilita? Saranno giornate di test, incontri e scambi di buone pratiche ed esperienze. Senza dimenticare i momenti dedicati al cicloturismo e alla mobilita? urbana”.

Il presidente della camera di commercio di Chieti - Pescara Strever:

“Con i suoi trentamila metri quadrati, Ecomob esprime la grande intuizione della camera di Commercio Chieti Pescara. Abbiamo creduto sin da subito a questa iniziativa impegnandoci, di anno in anno, ad arricchirla di progetti ed azioni strategiche orientate alla costruzione di una nuova cultura ecologica ed alla definizione di una nuova comunità green”

L'assessore comunale Albore Mascia;

“Il comune di Pescara affianca Ecomob dall'esordio della manifestazione. Negli ultimi due anni la mobilità sostenibile a Pescara sta andando avanti in maniera convinta, seguendo anche le direttive europee, anche raccogliendo la buona semina fatta negli ultimi anni. Abbiamo fatto uno scatto sostanzioso e sostanziale -

A Pescara abbiamo aumentato i chilometri di piste ciclabili, ci avviamo verso il piano urbano della mobilità sostenibile. Sono in arrivo bike sharing, scooter sharing, abbiamo una Velostazione con 140 bici del Comune. Senza dimenticare il progetto Pedibus e le colonnine per la ricarica di auto elettriche, ne sono in arrivo cento. Avremo uno stand all'interno di Ecomobo per illustrare i nostri progetti”.

Fra gli eventi di avvicinamento all'Ecomob, ricordiamo la Ecoboat race, la eco regata che ha visto impegnati i ragazzi delle scuole superiori di Pescara che hanno navigato e gareggiato con le loro ecozattere realizzate con materiali interamente riciclati nel mare antistante la Madonnina.