Domenica 6 giugno giornata ecologica con la riqualificazione e pulizia dell'area “Fonte Vecchia” di Lettomanoppello

Giornata all'insegna della tutela dell'ambiente e dell'ecologia a Lettomanoppello domencia 6 giugno dalle ore 10, con l'evento organizzato dai volontari di Legambiente, del Lions Club Pescara Valpescara, di AnimAbruzzo e dal Comune di Lettomanoppello per ripulire l'area "Fonte Vecchia" attualmente utilizzata come deposito di rifiuti di varia natura.

La Fonte vecchia, ubicata sotto la Chiesa madre di San Nicola è stata realizzata nei primi anni ’30 captan-

do acqua direttamente dalla sorgente. Era utilizzata come punto di prelievo dell’acqua e come lavatoio ed era luogo di ritrovo sociale per le donne del paese diventando inutilizzata con l'arrivo della rede idrica del paese.

Durante l'iniziativa verrà raccontata la storia della fontana da Dino Di Cecco, ricercatore della storia e delle tradizioni lettesi con l’ausilio della memoria storica di Maria Ferrante e Rosario Profenna. Con la riqualificazione, si punta anche a dare una nuova funzione e slancio sociale e turistico all'area.

Durante i lavori di riqualificazione sarà possibile fare una comoda passeggiata, guidata dalla maestra di escursionismo Amm del collegio delle guide alpine Vincenza Bizzoni, potendo ammirare diverse varietà di erbe spontanee ricche di tante proprietà e testimoni di antiche tradizioni. L'appuntamento si terrà dalle 10 alle 12,30 circa.