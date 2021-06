Due classi della scuola media vincono il concorso "Raccogliamo valore" sul recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici

Due classi della scuola media di San Valentino in A.C., la prima B e la seconda A, hanno vinto il primo e secondo premio nella categoria "Scuola secondaria di primo grado" alla seconda edizione del concorso scolastico "Raccogliamo Valore", dedicato ai temi della raccolta differenziata, del riciclo e dell'economia circolare, con un particolare focus sui Raee e organizzato da Ecolamp.

Gli elaborati sono stati valutati da una giuria interna e premiati anche in base ai like raccolti tramite la condivisione sui social. Ogni classe vincitrice ha avuto buoni per l'acquisto di materiale scolastico del valore di 450 euro e 200 euro.

Hanno aderito 936 scuole e 1.096 docenti, per un totale di 2.233 elaborati scolastici, 111 dei quali hanno partecipato al concorso. L'obiettivo del concorso è quello di sensibilizzare gli studenti sul tema della salvaguardia dell'ambiente anche attraverso il riuso e riciclo dei rifiuti elettronici come smartphone, giochi elettronici, lampadine, elettrodomestici e tanti altri apparecchi elettrici ed elettronici che possono tornare in vita diventando, appunto, Raee.

(il disegno vincente della classe prima B)