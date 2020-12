Il Comune di Manoppello dona 640 borracce agli studenti delle scuole

Sono 640 le borracce in alluminio che saranno distribuite gratuitamente dall'amministrazione comunale a tutti gli studenti ed alunni delle scuole di Manoppello. L'iniziativa è stata voluta dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'istituto comprensivo della città, con l'obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni al tema del riciclo e del rispetto dell'ambiente.

Le borracce sono già state distribuite prima della chiusura per le vacanze natalizie e si colloca nel progetto avviato già da tempo che ha visto anche piantumare a novembre nuovi alberi insieme agli alunni delle scuole, purtroppo saltato a causa l'attuale emergenza sanitaria.

Il sindaco De Luca e l'assessore Palmisano:

“Usare la borraccia per bere l’acqua è un piccolo gesto che permette di ridurre sia la produzione di rifiuti, sia il consumo giornaliero di bottiglie monouso in plastica. Una buona pratica che è ancora più importante in questo periodo di emergenza sanitaria, visto che l'utilizzo delle borracce a scuola consente di rispettare le misure di igiene e sicurezza necessarie per prevenire il contagio da Covid19. Si tratta di un piccolo gesto con un grande significato dalla tutela dell'ambiente passa il futuro di tutti noi"