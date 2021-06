Il Comune di Città Sant'Angelo presenta le nuove isole ecologiche per rifiuti ingombranti [VIDEO]

Il Comune di Città Sant'Angelo, con un video pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook, ha annunciato una nuova modalità per il conferimento di rifiuti ingombranti per cittadini e aziende residenti nel territorio angolano. Nel video si spiega come fare per prenotare il conferimento tramite l'azienda che si occupa del servizio dei rifiuti, la Linda Spa.

Il numero da contattare è 348.0155.394 e sul sito https://lindaspa.eu/ingombranti/ sono presenti tutte le informazioni utili: