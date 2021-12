A Cepagatti apre la prima pista di go kart indoor ecosostenibile [FOTO]

Inaugurata a Villanova di Cepagatti la prima pista di gokart indoor ecosostenibile d'Abruzzo. Installata nel centro commerciale Borgo D'Abruzzo, la pista è stata ideata e progettata dall'ex pilota e ora costruttore Paolo Gagliardini, ed ha un'estensione di 500 metri quadrati in un'area dedicata di 4.500 metri.

Al taglio del nastro, con Gagliardini, hanno partecipato anche il sindaco di Cepagatti Gino Cantò e il vicesindaco Annalisca Paolozzo, oltre al campione di karting 2021 kzn over Roberto Profico. Gagliardini ha ricordato che l'Abruzzo è una terra che ha dato i natali a molti grandi piloti anche di Formula Uno, che hanno mosso i primi passi nei go kart, come Jarno Trulli e Vitantonio Liuzzi che sarà presente in pista a Cepagatti il 23 dicembre.

"Ecco, questo progetto vuole essere un punto di ripartenza per l’Abruzzo in tal senso, un’iniziativa che funga da buon auspicio per tutti i futuri campioni abruzzesi”, spiega il costruttore del circuito Paolo Gagliardini, ex pilota go kart, due volte campione italiano e una volta campione europeo, che ha trasformato la sua passione in lavoro, diventando uno dei più celebri costruttori di piste karting al mondo. Oltre sessanta i progetti da lui ideati in Italia, America, Francia, Cina e India. A questi si aggiunge ora anche la pista di Cepagatti che ha la particolarità di essere, con le sue 12 auto elettriche per adulti e 8 per bambini, esclusivamente green. “L’ecosostenibilità dei circuiti è un concetto che ci sta molto a cuore inoltre da quando è stato inserito nel nostro mondo, la presenza delle donne sulle piste si è fortemente incrementata. Oggi, il 30 per cento dei fruitori dei circuiti green è composto da ragazze”.

La pista si estende su due livelli ed è stata realizzata con resine speciali mentre le auto sono elettriche con turbo che si aziona con un pulsante al volante per avere maggiore potenza nei sorpassi. All'evento inaugurale erano presenti diversi piloti professionisti di karting che si sono sfidati subito sul circuito. La pista è aperta tutti i pomeriggi dalle 16 alle 24.