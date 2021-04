Per la Giornata mondiale della Terra i bambini della primaria Illuminati raccolgono i rifiuti in spiaggia

Hanno trascorso una mattinata raccogliendo i rifiuti presenti in spiaggia, in occasione della Giornata mondiale della Terra. Protagonisti della bella iniziativa i bambini della scuola primaria "Illuminati" di via Regine Elena a Pescara, che fa parte dell'istituto comprensivo 3 della città.

Gli alunni e le docenti hanno avuto il saluto dell'assessore e vicesindaco Santilli e dell'assessore Paoni Saccone, nel tratto di spiaggia libera fra gli stabilimenti Nettuno e Jambo. Dai più piccoli è arrivato l'appello a rispettare ed amare la Terra appoggiando tutte le iniziative per sensibilizzare i cittadini sul tema dell'abbandono dei rifiuti in spiaggia che inquinano il mare dove spesso vengono anche occultati volontariamente rifiuti tossici.