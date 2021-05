Ad Alanno un gruppo di cittadini si organizza e trascorre la domenica raccogliendo rifiuti abbandonati [FOTO]

Hanno trascorso la prima domenica di zona gialla in Abruzzo raccogliendo rifiuti abbandonati ad Alanno. Protagonisti della bella iniziativa un gruppo di cittadini che spontaneamente si riunisce periodicamente per rimuovere rifiuti di ogni genere, anche ingombrandi come avatrici, tv, computer, gomme, bombole di gas, bottiglie di vetro, taniche di plastica, paraurti di automobili e ogni altro rifiuto immaginabile proveniente da abitazioni che purtroppo vengono abbandonati in strada o fra la vegetazione.

Oltre 50 i sacchi raccolti oggi 2 maggio con circa 20 persone in azione come spiegano i partecipanti: