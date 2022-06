L'Abruzzo stanzia 299 milioni di euro per la transizione ecologica con il piano "Un'Europa più verde"

Ammonta a 299 milioni di euro lo stanziamento di risorse che la Regione Abruzzo destinerà alla transizione ecologica. Il programma degli interventi "Un'Europa più verde" è stato presentato ieri 16 giugno nel corso di un webinar avviato dalla Regione Abruzzo in vista della presentazione della Programmazione dei Fondi Fesr e Fse+, prevista per i primi di luglio. Ai lavori hanno partecipato il presidente della Regione Marco Marsilio, il sottosegretario alla presidenza della Giunta Umberto De Annuntiis, gli assessori Guido Liris ed Emanuele Imprudente, la direttrice del dipartimento di presidenza Emanuela Grimaldi, l'autorità di gestione Carmine Cipollone, i direttori dei dipartimenti interessati Emidio Primavera, Pierpaolo Pescara e il dirigente Sabatino Belmaggio.

Si è fatto il punto della situazione per stabilire gli obiettivi e gloi ambiti di intervento agendo anche sulla riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni di Co2, gli investimenti per l'efficientamento energetico di strutture, edifici e impianti pubblici; il programma per la messa in sicurezza del territorio, con particolare attenzione alle misure per contrastare il dissesto idrogeologico, cui saranno destinati 60 milioni di euro. Importanti anche gli investimenti pari a 30 milioni sulla mobilità urbana sostenibile, bus a zero emissioni per il trasporto pubblico locale e interventi per la realizzazione dell'hub per la logistica sostenibile e le procedure per la dematerializzazione, la semplificazione e una migliore accessibilità ai servizi. Si investirà anche sull'ammodernamento delle reti idriche per evitare sprechi e disservizi, e sul ciclo integrato dei rifiuti, ed ancora la tutela della biodiversità, con investimenti significativi: ammontano a 1,7 milioni di euro le risorse destinate alla tutela e al ripristino dei siti 'Natura 2000' e 8,5 milioni riservate alla protezione della natura e la biodiversità.

Marsilio ha dichiarato:

"Siamo perfettamente consapevoli che si tratta di una programmazione complessa. Ma allo stesso tempo siamo convinti della congruità delle nostre azioni, sempre e costantemente rivolte al confronto con il territorio, nella consapevolezza che le scelte non possono essere calate dall'alto, ma devono trovare nella condivisione il loro punto di forza". Il prossimo incontro con il partenariato è previsto per martedì 21 giugno con l'analisi e il confronto sull'obiettivo di Policy 4 ('Un'Europa più sociale')."