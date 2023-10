Abbattuto un pino nel cortile dell'Arta, Italia Nostra chiede il perché [FOTO]

Il direttivo della sezione "Gorgoni" di Italia Nostra chiede di sapere perché nella giornata del 5 ottobre in viale Marconi è stato abbattuto "un pino domestico imponente che si trovava all’interno del cortile della sede dell’Arta", parlando di "una sconfitta per la città ma una sconfitta anche per un Ente che ha tra i suoi compiti l’attività di studio e ricerca sugli aspetti fitosanitari del verde pubblico insieme a compiti e funzioni in materia di formazione ed educazione ambientale".

Un pino che, ricorda Italia Nostra, "dovrebbe essere tutelato ex Lege, per l’età e per il fatto che si trovasse in una area vincolata. Non sappiamo se siano stati rilasciati tutti i permessi previsti ma, se così fosse, sarebbe ancora più grave: mostrerebbe la disinvoltura nell’autorizzare gli abbattimenti di fronte alla necessità di proteggere il patrimonio arboreo. Un pino come quello caduto avrebbe meritato approfondimenti e studi, e soluzioni diverse dall’abbattimento superficiale e qualunquista. Educazione ambientale significa proporre azioni e metodologie alternative, e quale esempio migliore poteva essere dare comunicazioni sulla storia di questo pino, sulle eventuali criticità e sulle soluzioni da adottare per la sua salvaguardia. Nulla di ciò è accaduto. Perciò l’Arta è sconfitta proprio nella sua missione da questa arbitraria menomazione".

Italia Nostra lamenta che, "come ormai da troppo tempo accade in questa città, gli alberi spariscono improvvisamente, senza comunicazioni, senza soluzioni, senza concertazione con i cittadini. In Europa, invece, se si prevede l’abbattimento di alberi in città, si avvisa la cittadinanza 60 giorni prima in modo da dare tempo per delle osservazioni". E conclude: "In Europa si dà dignità ai cittadini e al verde. A Pescara, invece, è in atto attacco quotidiano al nostro patrimonio vegetale".