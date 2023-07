Sono 1.210 i beneficiari dei voucher Alta formazione della Regione: un sostegno per le spese universitarie

Sono 1.210 le persone in graduatoria per l'ottenimento dei voucher di Alta formazione promossi dalla Regione Abruzzo e nello specifico dall'assessorato guidato da Pietro Quaresimale. La graduatoria degli aventi diritto al rimborso possibile grazie al Por Fse 2014-2020, è tata infatti pubblicata.

“I rimborsi autorizzati con il voucher – sottolinea l'assessore regionale alla Formazione – sono particolarmente attesi dalle famiglie abruzzesi che si trovano ad affrontare spese rilevanti per sostenere gli studi universitari dei propri figli. In questo senso il voucher è stato pensato per premiare gli studenti meritevoli e per venire incontro a chi, dopo il percorso universitario, è in cerca di una specializzazione di alta professionalità”.

Tante assicura Quarsimale, le domande pervenute e questo basta a dimostrare il successo dell'iniziativa, ma il dato è anche utile ad avviare una riflessione, sottolinea, “sulla necessità di rifinanziare l’avviso oppure destinare all’attuale nuove risorse in grado di far scorrere la graduatoria”.

Ora si passa alla fase della presentazione documentale. Su questo punto, spiega ancora l'assessore, gli uffici regionali hanno elaborato un vademecum dettagliato che illustra la tipologia di documentazione richiesta e necessaria e le modalità di caricamento della stessa sulla piattaforma telematica. Tutto va quindi caricato sulla piattaforma della Regione utilizzata anche per fare la domanda entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria o comunque non oltre il 26 luglio

“È importante ribadire – spiegano dagli uffici - che tutti i soggetti che figurano nella graduatoria definitiva, e quindi anche quelli che si sono visti dichiarare idonea la domanda ma non finanziabile, devono caricare la documentazione. Questo per velocizzare eventuali rimborsi nel caso in cui si decidesse di far scorrere l’attuale graduatoria”. Ai beneficiari si chiede quindi di leggere con attenzione quanto riportato nel vademecum, seguendo pedissequamente le istruzioni in esso indicate