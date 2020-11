Google Career Certificates: i corsi di alta formazione a basso costo e che durano solo 6mesi

Dureranno solo 6 mesi, o anche meno, e i prezzi saranno contenuti. Sono i Google Career Certificates, i corsi di alta formazione firmati da Big G che, a breve, faranno concorrenza a quelli universitari. L’obiettivo è quello di preparare e formare professionisti in grado di trovare occupazioni soddisfacenti e ben retribuite.

Anche se non sono ancora attivi, i corsi di formazione Google iniziano a scuotere il sistema universitario classico, perché tanti sono già gli utenti che hanno ammesso di volersi iscrivere alle lezioni. È possibile, quindi, che a breve le università fisiche decidano di riorganizzarsi e proporre corsi di alta formazione più brevi e meno costosi.

Cosa c’è da sapere sui Google Career Certificates

I Google Career Certificates avranno una durata media di 6 mesi, ma alcuni dureranno anche meno. Ogni corso è incentrato sulla formazione di professione specifica, come project manager, data analyst e Ux designer. I prezzi si aggireranno attorno a qualche centinaio di euro, una cifra infinitesimale rispetto a corsi e master delle università.

Google sarà, ovviamente, la prima azienda che riconoscerà questi corsi come titoli di studio.

"Abbiamo bisogno di corsi di formazione accessibili e soluzioni per l'educazione online in modo da aiutare l'America a riprendersi. Nelle nostre assunzioni future tratteremo i certificati alla pari dei corsi universitari con lo stesso indirizzo" afferma su Twitter Kent Walker, vicepresidente dei global affairs di Google.

Gli studenti, inoltre, saranno seguiti anche dopo la fine del corso per la ricerca della posizione lavorativa. I partecipanti potranno condividere le proprie informazioni direttamente con i migliori datori di lavoro che assumono nel loro campo, tra cui colossi come Walmart, Hulu, Best Buy, Intel, Bank of America e, naturalmente, Google. Saranno inoltre offerti anche stage e contratti di apprendistato.