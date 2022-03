UdA: riprendono i corsi di lingua del Cla e si terranno online

Ripartono i corsi di lingue straniere organizzati dal Cla, il Centro linguistico di Ateneo dell'università degli studi Gabriele d'Annunzio cui possono partecipare anche gli studenti e i docenti delle scuole primarie e secondarie di Pescara e Chieti. I corsi organizzati dal Cla, diretto dalla professoressa Tania Zulli, si terranno online sulla piattaforma “Microsoft Teams” da aprile a giugno e partiranno il 7 aprile prossimo. Si potranno seguire lezioni di inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, serbo-croato, arabo, russo, cinese, giapponese, albanese, rumeno con prezzo in convenzione riservato agli studenti, ai docenti, al personale tecnico-amministrativo della “d’Annunzio”, al personale amministrativo delle Asl, a quello della polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri. È possibile, inoltre, richiedere convenzioni specifiche per gruppi numerosi. Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti un attestato. Ripartono, contestualmente, anche i corsi per la preparazione alle certificazioni linguistiche: inglese (certificazioni Cambridge e Ielts; francese (certificazione Alliance Francaise); spagnolo (certificazione Cervantes); italiano (certificazione Cils).

“Le certificazioni linguistiche sono al giorno d’oggi uno dei requisiti di base richiesti a chiunque si avvicini al mondo del lavoro e non solo – sottolinea Zulli -.Gli stessi programmi di studio universitari valorizzano e riconoscono l’importanza delle certificazioni. Per questo motivo al Centro linguistico di Ateneo stiamo potenziando il settore delle certificazioni e dei corsi di lingua specialistica. Tutti i nostri corsi, anche quelli che non prevedono la preparazione agli esami di certificazione, sono insegnati secondo le linee guida del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (Qcer). Le certificazioni linguistiche proposte dal Cla - conclude - sono riconosciute dal Miur e sono quindi spendibili sia in sede di concorsi pubblici che nel mondo del lavoro pubblico e privato”.