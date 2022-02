Salone dello Studente dell’Adriatico 2022: tre giorni di seminari e webinar

Dal 1° al 3 febbraio si terrà la nuova edizione del Salone dello Studente dell’Adriatico 2022. Si svolgerà in Abruzzo ma toccherà anche altre regioni, quali Molise, Marche, Umbria ed Emilia Romagna.

Agli incontri, tutti rigorosamente digitali, si potrà partecipare attraverso le dirette live, e dal 4 al 13 febbraio accedendo ai contenuti on demand del Fuori Salone.

L’obiettivo è quello di accompagnare gli studenti delle scuole superiori di tutta Italia alla scelta del proprio percorso post diploma.

Come si svolge?

Prendono parte al Salone dell’Adriatico gli atenei del territorio: l’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, l’Università degli Studi dell’Aquila e l’Università degli Studi di Teramo.

I padiglioni virtuali saranno quattro - espositivo, webinar, test e questionari e docenti – e si terranno delle tavole rotonde con gli esperti.

Martedì 1° febbraio si terrà l’incontro “Come scegliere l’Università e non solo”, con Francesco Carè, founder di Dispenso, Giovanni Telesca, presidente di Esn, Erasmus Student Network e Claudio Boccia, counselor e mental coach professionista, Aspic. Giovedì 3 il focus sarà su “Le professioni del futuro”, incontro con professionisti ed esperti per conoscere il futuro del mercato del lavoro e scoprire le competenze e le skill più richieste dalle aziende.

Nel Padiglione Test le prove per l’ammissione a Medicina, Professioni Sanitarie, Ingegneria ed Economia con consigli per superare il test di ammissione all’università e trovare il percorso più adatto a ciascuno grazie all’esperienza di Dispenso, la prima academy italiana fatta da studenti per studenti.

Appuntamento (2 febbraio) con Creative Day, evento dedicato all’orientamento in ambito moda, design e comunicazione, con focus, workshop, laboratori interattivi per accompagnare gli studenti alla scoperta delle professioni della creatività.

Inoltre, ogni giorno, le Tips degli Esperti per Studiare all’estero, Entrare nel mondo del lavoro, Sviluppare competenze, Intraprendere la carriera militare.

Tutti i webinar del Salone dello Studente danno diritto a crediti Pcto per la formazione e le scuole possono ricevere i relativi attestati richiedendoli a salonedellostudente@class.it