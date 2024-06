Pittura sensoriale: il progetto per una scuola inclusiva ha coinvolto docenti e alunni del Vittorio Colonna

Il progetto Pittura sensoriale, che ha ricevuto il consenso della fondazione Pescarabruzzo, grazie al bando di erogazione del 2023, è giunto al termine.

Guidato dalla professoressa Liquori, il progetto ha coinvolto diversi docenti, che hanno creato un percorso di crescita per gli alunni della scuola secondaria di I grado Vittoria Colonna dell'IC Pescara 2

L’obiettivo del progetto è costruire una scuola inclusiva, sensibile ai temi della solidarietà, del rispetto dell’ambiente e della libertà interculturale.

Un frammento significativo di un testo musicale estratto da "La mia banda suona il rock” è stato scelto dalla prof.ssa Liquori per comunicare un messaggio importante: “una musica che è speranza, una musica che è pazienza, è come un treno che è passato con un carico di frutti”. Questo messaggio sottolinea l’importanza della tolleranza, della pazienza e della consapevolezza dei nostri limiti come risorse per la riflessione e l’accettazione della nostra unicità, nonostante le nostre imperfezioni.

In sintesi, il segreto della felicità, verso cui tutti dovremmo tendere, è la ricerca della sobrietà.

Il 4 giugno scorso il progetto si è concluso con la manifestazione in musica, che si è tenuta nel giardino della musica dell’istituto Colonna.