Maturità 2021: è obbligatorio vaccinarsi per sostenere gli esami di Stato?

In Abruzzo in un solo giorno più di 4.600 maturandi hanno manifestato la volontà di vaccinarsi. Gli studenti, che dal 16 giugno sosterranno gli esami di Stato, sono oltre 10.000 e possono dichiarare di voler ricevere il vaccino direttamente sul portale della Regione Abruzzo. Ma è obbligatorio vaccinarsi per sostenere la maturità?

All’interno del documento in cui sono indicate le modalità e le misure previste per sostenere la maturità 2021, non dissimili da quelle dello scorso anno, quindi mantenimento del distanziamento sociale e utilizzo delle mascherine.

Per consentire lo svolgimento delle prove finali in sicurezza, molte regioni hanno aperto le vaccinazioni ai maturandi. Ma non è obbligatorio vaccinarsi.

Ai candidati è, quindi, offerta una misura in più contro il Covid-19 ma non c’è alcun obbligo al vaccino. Inoltre, studenti vaccinati e non dovranno seguire le stesse regole di condotta, quindi uso delle mascherine di protezione e distanziamento interpersonale, come previsto dal protocollo di sicurezza del Ministero dell’Istruzione.