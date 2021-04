Maturità 2021: dal Miur un sito dedicato per preparare gli studenti

Ancora una volta gli esami di Stato si svolgeranno durante la pandemia da Covid-19. Quest’anno, però, il ministero dell’istruzione ha lanciato un sito dedicato per prepararsi al meglio alla maturità 2021.

Il ministro Bianchi ha infatti diffuso sui canali social ufficiali del ministero un lungo messaggio:

“Ragazze, ragazzi, abbiate fiducia in voi, abbiate fiducia nella scuola, abbiate fiducia, soprattutto, nel nostro Paese”.

E ha aggiunto:

“La Rai avrà uno spazio dedicato agli Esami e i nostri social, che voi sapete usare meglio di tutti, saranno a vostra disposizione”.

Nel dettaglio vediamo quali informazioni è possibile reperire sulla nuova piattaforma online per agevolare le prove di Stato dei maturandi di quest’anno.

Sito

La pagina dedicata alla maturità 2021 annunciata dal ministro Bianchi è già online: istruzione.it/esami-di-stato.

Questa è dedicata alle prove conclusive del primo e del secondo ciclo di istruzione e mette a disposizione documenti, informazioni e materiali sugli esami. Non mancheranno i dettagli sulle ordinanze e i documenti che contengono le modalità di svolgimento degli esami. Il sito contiene inoltre una sezione riservata alle risposte alle domande più frequenti. Oltre al sito sono previste conferenze di servizio, sull’intero territorio nazionale, già in corso in queste settimane.

Rubriche social

Il ministero dell’istruzione interagisce direttamente con gli studenti grazie alla rubrica social #MIrisponde: qui sarà possibile presentare richieste di chiarimento o di approfondimento e le risposte saranno fornite sempre attraverso i canali social.

La rubrica #ioMIricordo è invece curata dal ministero: nei giorni prima delle prove di Stato saranno divulgati dei racconti corali in cui ciascuno potrà utilizzare l’hashtag per condividere i ricordi e ed esperienze legati agli esami.

Maturità in tv

In collaborazione con la Rai, il Miur ha previsto delle finestre dedicate agli esami di Stato, in particolar modo nei programmi di Rai Cultura e Rai Gulp.

Nell’ambito de “La Scuola in Tivù”, ci sarà una serie di puntate dedicate alla spiegazione approfondita dei diversi passaggi dell’Esame del secondo ciclo. Le puntate sugli esami saranno disponibili su Raiplay e sul sito di Rai Scuola per poterne fruire anche dopo la messa in onda. Per i più piccoli, nell’ambito della “La Banda dei Fuoriclasse”, su RaiGulp ci saranno momenti tematici dedicati all’esame del primo ciclo e alle discipline che ne saranno oggetto.