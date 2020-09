Kids&Us: una nuova scuola a Pescara dove imparare l’inglese in modo naturale

Apre a Pescara, il prossimo 5 ottobre, la scuola Kids&Us, multinazionale specializzata nell’insegnamento dell’inglese ai bambini, già a partire da un anno. La struttura si trova a Piazza Sant’Andrea 16.

Kids&Us è un metodo pedagogico unico e collaudato per l’insegnamento dell’inglese. Partendo da un forte desiderio di innovazione e di continuo miglioramento, questo metodo ha rivoluzionato l’apprendimento delle lingue basandosi sulla full immersion linguistica e la riproduzione del processo naturale di acquisizione di una lingua materna.

Il metodo sfrutta a pieno la capacità di apprendimento nei primi anni di vita e si rivolge a bambini e bambine, a partire da un anno di età, che imparano l’inglese come se fosse la loro lingua materna. Questo è il punto di partenza dell’innovativa metodologia creata dalla filologa spagnola Natàlia Perarnau poco più di dieci anni fa per insegnare l’inglese.

“Il nostro metodo innovativo è una garanzia di qualità per la formazione ed è stato decisivo per lo sviluppo del nostro network in Italia oltre che nel mondo - spiega Natàlia Perarnau, fondatrice e creatrice di Kids&Us – Offriamo ai nostri alunni un’esperienza di apprendimento in inglese a 360°, unito a un know-how maturato in oltre 15 anni di storia, che ci ha permesso di creare un business solido e un team di talento”.

"Siamo sicuri che i genitori pescaresi accoglieranno molto bene il nostro arrivo in città, che rappresenta un'alternativa ai metodi più tradizionali di apprendimento delle lingue. Nel momento attuale in cui viviamo abbiamo bisogno che i nostri bambini siano ancora più preparati per un mercato super competitivo. Anche se dopo questa crisi potremo viaggiare meno, dovremo prepararci a lavorare a distanza anche con altri Paesi, e per questo l'inglese è fondamentale", racconta Lorenza Santucci, responsabile della nuova scuola di Kids&Us a Pescara.

L’età dei bambini

A Kids&Us gli studenti sono raggruppati a seconda dell’età. Il motivo è che i corsi, così come i materiali didattici appositamente creati, ruotano attorno a personaggi che hanno la stessa età dello studente e con i quali, pertanto, gli studenti si sentono identificati. Le esperienze che vivono questi personaggi sono molto vicine a quelle della vita quotidiana degli studenti.

Per questo motivo, nelle scuole Kids&Us è essenziale dividere i bambini in gruppi a seconda dell’età, perché solo così si può garantire che il processo di apprendimento sia fatto seguendo il modello metodologico corretto.

Open Day Kids&Us a Pescara

In vista della festa di San Cetteo, il 10 ottobre Kids&Us di Pescara ha previsto un open day ricco di attività gratuite, tra cui manualità e piccoli racconti in lingua inglese, per tutti i bimbi che vogliono iscriversi. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione per garantire tutte le norme di sicurezza anti-Covid.

La rete di scuole Kids&Us ha infatti creato “Safety Packs” per prevenire contagi da Covid. I packs sono composti da soluzioni idro alcoliche, schermi protettivi e tappetini antibatterici. Le aule sono disinfettate periodicamente, gli spazi ventilati tre volte al giorno, si prende la temperatura all'ingresso e le uscite sono scaglionate per ridurre il volume delle persone nello stesso spazio/tempo. Inoltre, nelle scuole ci sono addetti che si occupano esclusivamente della salute e la sicurezza. Queste misure hanno già dimostrato la loro efficacia questa estate e durante i campus estivi nelle altre città italiane dove sono presenti scuole. Il risultato è stato che nessun alunno ne maestro è stato contagiato da Coronavirus.

Per iscriversi e ulteriori informazioni, basta contattare la responsabile di Kids&Us Pescara, Lorenza Santucci, al numero +39 380 209 4318.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery