L'Its Moda di Pescara seleziona 25 allievi da formare come tecnici di sartoria digitale 4.0

L'Its abruzzese Moda con sede a Pescara apre le iscrizioni per il corso di tecnico di sartoria digitale 4.0. Sono 25 i posti a disposizione per il corso della durata di due anni e completamente gratuito, realizzato con la scuola di formazione secondaria con l'obiettivo di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani. Le iscrizioni saranno aperte fino a 2 ottobre prossimo. Gaetano Gria, coordinatore del corso:

"Particolare importanza rivestono il Body Scanner 3d, che permette di ottenere misure specifiche su ogni singolo modello estetico, la grafica vettoriale, la stampa 3d, che incrementa molto la fase di prototipazione, e l’utilizzo del software Clo3D, che consente di progettare capi ed accessori virtuali e di ridurre drasticamente i tempi di lavorazione.

In più il forte e ravvicinato contatto dell'ITS con le imprese permette di formare i professionisti di domani con le competenze tecniche più richieste dall'attuale mercato del lavoro in questo settore anche grazie al tirocinio obbligatorio per tutti i corsisti. Delle 1800 ore complessive, infatti, le prime 1000 sono improntate su una didattica teorico-pratica in aula e le restanti 800 sono da svolgere direttamente in un'azienda partner tra le oltre 50 presenti nella regione e, grazie al progetto Erasmus, altre varie realtà anche estere. "

L'unico vincolo, oltre alla maggiore età, è quello di superare un test d'ingresso con prova scritta e un colloquio orale di tipo motivazionale. Il diploma rilasciato ha una valenza ministeriale che si colloca esattamente a metà tra quella della scuola media superiore e quella dell’università.