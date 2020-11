Iscrizioni alla scuola dell’infanzia 2021/2022: si inizia dal 4 gennaio

Dal 4 al 25 gennaio 2021 sarà possibile procedere con le iscrizioni alla scuola dell’infanzia (materna) per l’anno scolastico 2021/2022. La domanda, esattamente come per lo scorso anno, dovrà essere presentata fisicamente (non on line) all’istituzione scolastica prescelta.

La circolare del Ministero dell’Istruzione specifica che “la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del Dl 73/2017, convertito con modificazioni dalla 1. 119/2017”.

La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento; in questo caso il 31 dicembre 2021.

Anticipatari: genitori ed esercenti della responsabilità genitoriale possono richiedere l’iscrizione anticipata per tutti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Se il numero delle domande di iscrizione dovesse risultare superiore al numero dei posti disponibili, avranno precedenza i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2021.

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal d.P.R. 89/2009 (articolo 2, comma 5), sono pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali nella fascia del mattino o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.

È possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola.