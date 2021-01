Scuola: da oggi è possibile iscriversi per l’anno scolastico 2021/2022

Quasi finite le vacanze di Natale ed è già tempo di pensare alle iscrizioni online per la scuola. Attivo dalle ore 8 di oggi, 4 gennaio, e fino al prossimo 25 gennaio 2021, entro le ore 20, il portale del Miur (www.istruzione.it/iscrizionionline) per effettuare le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022.

Bisogna prima registrarsi al portale, che è attivo dallo scorso 19 dicembre 2020, ed è necessario essere in possesso dell’identità digitale (Spid), o farne velocemente richiesta.

Il Ministero dell’Istruzione fa sapere che da quest'anno una nuova interfaccia grafica semplice e intuitiva e l’assistente virtuale ‘Iolly’ guideranno gli utenti nella compilazione della domanda. Sulla pagina dedicata www.istruzione.it/iscrizionionline e sul canale YouTube del Ministero dell’Istruzione, sono poi disponibili tre video tutorial per accompagnare le famiglie in tutte le fasi dell’iscrizione online. Un’app del portale ‘Scuola in Chiaro’ consentirà di reperire facilmente le principali informazioni su ciascun istituto.

Le iscrizioni online sono necessarie per le classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e II grado e i Centri di formazione professionale regionali che hanno aderito.

L’adesione alla procedura d’iscrizione online è facoltativa per le scuole paritarie. L’iscrizione si effettua, invece, in modalità cartacea per la scuola dell’infanzia.

Inoltrare la domanda per primi non dà priorità di accoglimento da parte della scuola.