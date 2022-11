Giornate Fai per le scuole: le visite in Abruzzo a cura degli apprendisti Ciceroni

Dal 21 al 26 novembre tornano le giornate Fai per le scuole 2022 in Abruzzo e saranno a cura degli apprendisti Ciceroni. Saranno aperti oltre cento luoghi speciali in tutta Italia, che saranno visitati da studenti iscritti al Fai con la loro classe. Gli alunni saranno accompagnati da altri studenti appositamente formati per l’occasione dai loro insegnati: gli apprendisti Ciceroni. Tutti andranno alla scoperta di chiese, palazzi, parchi e giardini storici, monumenti e istituzioni del loro territorio.

Le giornate Fai per le scuole rappresentano un progetto di educazione tra pari.

Le aperture di questo novembre sono dedicate alla scoperta del paesaggio, per promuovere l’educazione paesaggistica, che manca in Italia.

Le giornate Fai per le scuole a Pescara porteranno alla scoperta di Franco Summa. L’evento si chiama “La città del colore dallo studio alla strada” e la Fondazione, situata nel comune di Pescara nel palazzo denominato “Rosso” ed è inserita nel percorso museale della città.

La casa studio che condivideva con la moglie, l'architetto Adina Riga, conserva numerosi lavori pittorici, plastici e ambientali oltre ad accogliere una vasta biblioteca dedicata ai maggiori titoli del mondo delle arti. La disposizione degli arredi dimostra la molteplicità di approcci al mondo e all’opera da parte dell’artista, rivelando molto della sua identità umana e professionale: un affresco dinamico e decisamente coinvolgente per conoscere gli infiniti modi di vivere il processo creativo.

La visita sarà a cura degli apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo Pescara 10 "Montale-Carducci".

L’undicesima edizione delle Giornate FAI per le Scuole si svolge con il Patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Cultura e di Regione Abruzzo. Si ringraziano, inoltre, Regione Campania, Provincia Autonoma di Trento, Fondazione di Comunità Milano – Città, Sud Ovest, Sud Est, Martesana e Fondazione Carical per i contributi concessi. Rai è Main Media Partner dell’iniziativa

Il progetto sarà sostenuto anche quest'anno da Agn Energia, per il settimo anno consecutivo sponsor principale dell’evento, sempre sensibile al rispetto per l'ambiente e alle iniziative che coinvolgono la scuola. In occasione dell’evento verrà infatti lanciata una nuova edizione del contest online #Latuaideagreen: gli studenti potranno scegliere l’opera di street art che ritengono più significativa per riflettere sul tema del paesaggio e la sua salvaguardia.