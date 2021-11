Eduscopio 2021: i migliori licei di Pescara

Per affrontare il mondo del lavoro post diploma ed essere opportunamente preparati per l’università, è necessario iscriversi alle migliori scuole del territorio. Per riuscirci basta consultare la nuova edizione di Eduscopio 2021 della Fondazione Agnelli.

Un utile strumento, ogni anno utilizzato da moltissimi studenti ma anche genitori e docenti, per effettuare la scelta migliore.

Quali sono i migliori licei di Pescara?

Sul portale eduscopio.it, una volta inserito l’indirizzo e la città di appartenenza, verrà presentata una classifica che tiene conto di vari fattori. L’indice Fga è quello da tenere in considerazione: mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti normalizzati in una scala da 0 a 100, dando un peso pari al 50% a ognuno dei due indicatori.

Il miglior liceo classico di Pescara è il Gabriele D’Annunzio, con un indice di 75,51.

Per quanto riguarda il liceo scientifico, il primo pescarese in classifica è il Galilei, con 73,31. Lo superano di gran lunga l’Illuminati di Atri, con 78,37 punti, il Masci di Chieti (77,33) e il Saffo di Roseto degli Abruzzi (73,64).