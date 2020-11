Classifica Eduscopio 2020: le migliori scuole superiori di Pescara

È stata stilata la nuova classifica Eduscopio 2020, ovvero la guida alle migliori scuole superiori di Italia, quelle in grado di preparare meglio gli studenti al primo anno di università. A primeggiare nella graduatoria, stilata dalla Fondazione Agnelli, tra gli istituti pescaresi troviamo il liceo classico D’Annunzio, con un punteggio Fga pari a 73.8, seguito dallo scientifico Galileo Galilei, che si piazza poco dietro, con un punteggio di 73.64.

Tuttavia, a livello regionale, le scuole superiori di Pescara premiate dalla nuova classifica Eduscopio, stanno comunque un passo indietro rispetto ad altre non troppo distanti.

In vetta all’elenco c’è il liceo Filippo Masci di Chieti, che conquista 77.93 punti nell’indice Fga, subito seguito dal Volta, con un punteggio di 74.69.

Cos’è l’indice Fga? È un indice che mette insieme la media dei voti e dei crediti ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori.

In ogni caso, le scuole superiori abruzzesi sono ben lontane dal primo posto nazionale che, per il terzo anno consecutivo spetta al liceo scientifico Pier Luigi Nervi a Morbegno, in provincia di Sondrio. Il suo punteggio è 96.88.