Didattica a distanza senza consumare il traffico dati: Tim, Vodafone e Wind Tre accolgono l’invito del Governo

“Sono felice di informarvi che da oggi si può fare didattica a distanza senza consumare il traffico dati dei propri abbonamenti telefonici personali o familiari”.

Lo fa sapere la ministra Lucia Azzolina sulla sua pagina Facebook ufficiale.

La didattica a distanza ha messo a dura prova il mondo della scuola sotto molti punti di vista. Per questo motivo il Governo, nelle figure dei ministri dell’istruzione, Lucia Azzolina, dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, e per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, ha chiesto di escludere le piattaforme di didattica a distanza segnalate dal Miur dal consumo di gigabyte previsto negli abbonamenti.

Tim, Vodafone e Wind Tre hanno accolto l’invito del Governo.

“Quando si affronta un’emergenza come quella che stiamo vivendo – fa sapere la ministra Azzolina – serve davvero il sostegno di tutti. Da marzo a oggi lo Stato ha già investito oltre 400 milioni per il digitale a scuola. Iniziative come questa rafforzano l’impegno per supportare la scuola. Ringrazio chi ha aderito al progetto”.