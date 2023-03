Bonus nido 2023: è possibile presentare la domanda per ottenere il rimborso

Dopo due mesi di attesa, il portale Inps ha finalmente messo a disposizione nuovamente la possibilità di inserire la domanda del bonus asilo nido 2023.

I genitori che sostengono le spese per le rette dei propri figli di età da 3 a 36 mesi, potranno ricevere il rimborso in base agli scaglioni Isee.

La domanda può essere presentata sia per le spese sostenute in asili nido pubblici che privati autorizzati. Anche per chi sostiene spese per la forma di assistenza domiciliare per bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Quanto spetta?

Per capire quanto spetta, bisogna consultare il proprio Isee. Sono stati individuati 3 scaglioni:

Isee sotto 25.000 euro: 3.000 euro annui, ossia poco più di 272 euro al mese;

Isee tra 25.001 euro e 40.000 euro: 2.500 euro all’anno, ovvero 227 euro circa al mese;

Isee superiore a 40.000: 1.500 euro annui, ossia 136 euro circa a retta.

Le mensilità richiedibili sono 11.

Per poter ricevere il rimborso bisogna caricare sul sito la ricevuta di pagamento di ciascuna mensilità pagata al nido. Il rimborso verrà effettuato su un conto intestato al genitore che sostiene le spese e a cui è intestata la ricevuta di pagamento.

Il bonus nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali per la frequenza degli asili nido), mentre è cumulabile con l’assegno unico universale per i figli e con il welfare aziendale.