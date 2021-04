Bonus cultura: 500 euro per tutti i nati nel 2002

I nati nel 2002 possono richiedere il bonus cultura 2021. Il suo valore è di 500 euro e la richiesta si può effettuare attraverso 18App, attiva dal 1° aprile. Il bonus è spendibile in molti modi per acquistare libri, audiolibri, ebook, biglietti e abbonamenti per concerti, teatro, danza, cinema, musei, monumenti e parchi. Si può usare anche per comprare e biglietti d’ingresso singoli per fiere, festival e circhi e per l'acquisto di musica registrata. Infine per corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Gli acquisti si possono effettuare sia nei negozi fisici che online.

Quando si attiva il bonus cultura

Il bonus è attivabile, come anticipato, dal 1° aprile. La scadenza per l’attivazione è il 31 agosto 2021. Il credito si potrà spendere entro il 28 febbraio 2022.

Come registrarsi a 18app

La registrazione a 18App si effettua accendendo con lo Spid. Chi non fosse in possesso dell’identità digitale, può farne richiesta gratuitamente o a pagamento ai vari provider che forniscono il servizio. Ottenuto, lo Spid, basta collegarsi al sito di 18app, identificarsi e completare la registrazione. Da qui in poi si potranno utilizzare i 500 euro del bonus cultura.

Bonus cultura su Amazon

Amazon offre la possibilità di spendere il bonus cultura a tutti coloro che potranno usufruirne. Per usarlo, bisogna selezionare solo prodotti venduti e spediti da Amazon. Non è valido su quelli affidati a rivenditori esterni.

Come usare il bonus cultura su Amazon

Usare il bonus cultura su Amazon è semplice: basta selezionare, attraverso il proprio account Amazon, i prodotti contraddistinti dal logo 18App.

Attraverso 18App dovete creare la somma necessaria per l’acquisto, detraendola dal bonus: la cosa importante è che la cifra deve sempre essere impostata su un importo intero. Ad esempio se un prodotto costa 30,50 euro bisognerà scalare 30 euro dal bonus Cultura, fino a un massimo di spesa 250 euro.

La differenza di 0,50 centesimi verrà scalata dal metodo di pagamento indicato per l’acquisto.

Ora non resta che convertire l’importo del buono in codice Amazon e per farlo bisogna inserirlo nella pagina “Converti i tuoi buoni 18app e utilizzali su amazon.it" cliccare su “Aggiungi un buono regalo o un codice promozionale” e attendere la conferma via email.

Se l’email non arriva o c’è stato un errore, è possibile richiedere un nuovo invio alla pagina “Recupera i tuoi codici promozionali Amazon 18app già convertiti".

É Importante sapere che è possibile utilizzare più di un codice Amazon per un unico acquisto.