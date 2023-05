Bonus centri estivi 2023: chi può fare domanda e come ottenerlo

Proposto nel 2020 per sostenere le famiglie durante l’emergenza Covid, torna anche quest’anno il bonus centri estivi 2023. Tuttavia non tutti potranno farne richiesta. Si tratta, infatti, di una misura prevista dall’Inps attualmente richiedibile solamente dai dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti all’Inps. In buona sostanza è riservato ai soli dipendenti e pensionati pubblici.

Per le categorie restanti non resta che attendere se il Governo ha intenzione di estendere la platea.

Per quanto riguarda invece il bonus centri estivi Inps 2023 è utile sapere che è previsto un rimborso fino a 100 euro alla settimana per la frequenza di un centro estivo diurno da giugno a settembre 2023. Il rimborso si ottiene su base Isee per un massimo di 4 settimane di frequenza, anche non consecutive.

Si può richiedere per i figli, naturali o adottivi, dai 3 ai 14 anni (compiuti entro il 30 giugno 2023). La prestazione è estesa anche agli orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti all’Inps.

Gli importi sono così ripartiti:

Isee fino a 8 mila euro: 100% del bonus

Isee da 8 fino a 24 mila euro: 95% del bonus

Isee da 24 fino a 32 mila euro: 90% del bonus

Isee da 32 fino a 56 mila euro: 85% del bonus

Oltre 56 mila euro o senza Isee: 80% del bonus

Come richiedere il bonus

Bisogna accedere al portale dell’Inps, autenticarsi ed entrare nel servizio Portale Welfare in un click. È necessario che l’utente sia iscritto alle banche dati esistenti. In caso contrario deve iscriversi attraverso il servizio Accesso ai Servizi di Welfare e in seguito richiedere la prestazione.

Il termine ultimo per presentare la propria richiesta del bonus centri estivi 2023 è il 30 giugno 2023 alle ore 12.

Attualmente, chi non ha i requisiti richiesti, non potrà accedere a un bonus centri estivi 2023 in Abruzzo.