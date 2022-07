L'Its Academy lancia cinque nuovi corsi organizzati con le aziende e punta su meccatronica e informatica

Parla abruzzese la professionalità e quest'anno l'Its Academy meccanica e informatica coinvolgerà nei suoi corsi statali anche un colosso dell'aerospazio come Leonardo spa che proprio in Abruzzo ha uno dei suoi poli di eccellenza. Sono quindi aperti i bandi per le iscrizioni organizzato dall'istituto di Lanciano e che propone cinque nuovi: 125 i posti disponibili per la formazione di nuovi tecnici per la meccatronica e automazione, ma anche, è la novità di quest'anno, dell'informatica e della cyber security. I corsi sono stati presentati in occasione dell'assemblea dei soci dell'Its Academy nella sede della fondazione. “C’è stato un grande sforzo progettuale – afferma con grande soddisfazione il presidente della stessa Paolo Raschiatore – realizzato con l’aiuto del Cts, che coinvolge professionalità del mondo della scuola, dell’università degli organismi di formazione e realizzato insieme alle più importanti aziende regionali della meccanica,

dell’automotive e dell’informatica per profilare nuove figure professionali richieste dal mercato del lavoro in continua evoluzione, che vede anche il coinvolgimento di Leonardo spa. Altro aspetto che voglio sottolineare – aggiunge – è che per la prima volta la fondazione attiverà un corso in una nuova sede presso il Polo di Istruzione Savoia-Pomilio di Chieti”. Ci si potrà iscrivere fino al 1 ottobre attraverso il sito web dell'Its allegando un curriculum. La selezione di ingresso si terrà nella sede della fondazione a Lanciano l'11 ottobre 2022. Tutti i percorsi saranno biennali e gratuiti e aperti a chiunque sia in possesso di diploma quinquennale di scuola secondaria superiore e saranno di 1.800 ore con 1.000 ore in aula, anche con attività laboratoriali e che potranno essere svolte anche in azienda, e 800 di project-work/tirocinio, rispettando la formazione duale che prevede formazione teorico-pratica in classe e formazione on the job in azienda. Inoltre, due percorsi saranno finalizzati all’apprendistato di alta formazione realizzati in collaborazione con Adecco Italia. “Tre percorsi saranno dedicati a formare tecnici superiori per l'automazione ed i sistemi meccatronici-industria 4.0, con diverse sfaccettature in base alle richieste aziendali, e due tecnici superiori per i servizi digitali avanzati di informatica e cyber-security. “Tutti i corsi conferiranno crediti universitari per la laurea in ingegneria – precisa Antonio

Maffei coordinatore della fondazione Its Academy: sono tra le figure più richieste oggi dal mercato

del lavoro. Per quanto riguarda i percorsi dedicati alla meccatronica – spiega ancora - li abbiamo aggiornati, intensificando i moduli formativi più in linea con le evoluzioni di Industria 4.0, per sviluppare quelle competenze che ormai caratterizzano tutto il comparto manifatturiero, rendendo i nostri diplomati appetibili non solo dal settore automotive ma anche dai settori farmaceutico, cura della persona, agro-alimentare e così via. Per quanto riguarda l’informatica – aggiunge - abbiamo progettato percorsi che vadano a rispondere sia alle esigenze dei programmatori e sia per chi gestisce reti complesse negli impianti industriali automatizzati oltre che alla formazione di specialisti di cyber security grazie alla collaborazione con Leonardo. Inoltre grazie alla collaborazione con Adecco, due percorsi inoltre saranno finalizzati a contratti di apprendistato di alta formazione”. L’Its Academy ha un indice di occupazione dei suoi diplomati tra i più alti in Italia, ed anche quest’anno è stato premiato come “Its eccellente” per la formazione e l’occupazione dal monitoraggio Indire-Miur.