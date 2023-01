Voucher Alta Formazione: fissato al 30 aprile il termine per il deposito della documentazione

È stata fissata al 30 aprile 2023 la nuova scadenza per la presentazione dei documenti integrativi richiesti nell’ambito dell’avviso “Voucher Alta Formazione”, il bando che finanzia l’alta formazione universitaria e post universitaria. Lo fa sapere la Regione Abruzzo, spiegando che il differimento della data dal 31 gennaio al 30 aprile «è la diretta conseguenza, a sua volta, dello slittamento della pubblicazione della graduatoria provvisoria dei beneficiari, indispensabile per poter presentare la documentazione integrativa. Senza la pubblicazione della graduatoria provvisoria non è possibile presentare la documentazione integrativa che, è bene chiarire, l’avviso richiede solo ai potenziali beneficiari del voucher».

Sui tempi di pubblicazione della graduatoria pesano i tempi di attuazione del cosiddetto “soccorso istruttorio”, che gli uffici regionali hanno attivato per gran parte delle domande presentate che evidenziano errori formali che possono essere sanati con un intervento ex post. Le procedure di soccorso istruttorio partiranno questa settimana: gli interessati saranno allertati mediante avviso sullo sportello telematico della Regione Abruzzo (quello utilizzato per presentare la domanda) o all’indirizzo di posta elettronica.

Entro una periodo di tempo indicato nell’avviso, il titolare della domanda dovrà presentare chiarimenti agli errori evidenziati in modo da sanarli e partecipare alla stesura della graduatoria provvisoria. Terminato il passaggio del soccorso istruttorio, gli uffici regionali provvederanno a pubblicare a stretto giro la graduatoria provvisoria degli aventi diritto al voucher di Alta formazione. A partire da quella data i candidati presenti nella graduatoria devono depositare allo sportello telematico la documentazione integrativa così come richiesto dall’avviso pubblico.