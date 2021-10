Tirocini curriculari all’estero: il bando della Regione Abruzzo scade il 19 ottobre

C’è tempo fino al 19 ottobre 2021 per partecipare al bando 2022 per l’assegnazione di 192 tirocini curriculari all’estero.

Il nuovo bando di selezione per svolgere stage curriculari all’estero, presentato nell’ambito del programma di tirocini Maeci – Mur – Fondazione Crui, coinvolge ambasciate, rappresentanze permanenti nelle organizzazioni internazionali, uffici consolari e istituti italiani di cultura del Maeci.

192 sono i posti messi a disposizione per lavorare all’estero per un periodo di 3 mesi, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2022 e l’8 aprile 2022. Possibile proroga per mese.

La domanda deve essere presentata entro le ore 17 del 19 ottobre 2021 e secondo le modalità indicate nel bando, che potete trovare qui.