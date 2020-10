Oss: la Asl di Pescara presenta il corso di formazione per Operatore Socio Sanitario

La Asl di Pescara ha indetto un avviso pubblico per l’ammissione al corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di qualifica di Operatore Socio-Sanitario (Oss) per l’anno scolastico 2020. Il corso prevede la partecipazione di un numero massimo complessivo di 90 persone.

Le unità selezionate saranno suddivise in tre sezioni di sedi differenti, così ripartite:

Sede formativa di Pescara : 50 unità

: 50 unità Sede distaccata di Penne : 20 unità

: 20 unità Sede distaccata di Popoli: 20 unità

È possibile presentare la domanda di iscrizione entro e non oltre il prossimo 31 ottobre 2020.

Per accedere al bando di concorso, è necessario visitare il sito web della Asl di Pescara, sezione Corsi di "Operatore Socio Sanitario" (O.S.S.). In alternativa, basta cliccare qui, dove troverete il testo del bando e la modulistica utile per partecipare.

