Energie per crescere: il programma per cercare operai elettrici specializzati a Pescara

Energie per crescere è il nuovo progetto di Enel ed Elis per la formazione e inserimento lavorativo di 5.500 di operai elettrici nel biennio 2022-2023, in aziende partner di Enel. Per questo motivo Randstand ha aperto le candidature per il dedicato alla formazione di tecnici elettrici specializzati.

Formare operai elettrici specializzati da inserire in aziende partner di Enel, per soddisfare la crescente richiesta di profili ad elevata specializzazione tecnica da parte delle imprese. È l’obiettivo del corso organizzato da Randstad Construction (filiale di Pescara).

Le lezioni inizieranno il prossimo 26 aprile, a Pescara. Sono previste due settimane di corso online e 3 di lezioni pratiche a Lama dei Peligni.

In questo modo i partecipanti avranno la possibilità di apprendere la professione di tirafili, giuntista cavi, montatore di cabine secondarie e Ptp, operatore sotto tensione Bt.

L’iniziativa è rivolta a profili, anche senza esperienza, in possesso di diploma (di qualsiasi indirizzo) o qualifica professionale tecnico-scientifica conseguita in Italia. I candidati, inoltre, devono essere automuniti e disponibili a trasferte sul territorio italiano.

Sarà possibile candidarsi al corso fino al 22 aprile.

I corsi, grazie al finanziamento di forma.temp, sono completamente gratuiti e prevedono un rimborso spese di 800 euro.

Al termine del percorso i partecipanti sosterranno un esame, che permetterà loro di ottenere la certificazione Enel Dd ed Ed. Una volta conseguita la qualifica, potranno essere assunti con contratto a tempo determinato di 6 mesi e possibilità di prosecuzione.

“Lo sviluppo dell’infrastruttura di reti elettriche sempre più efficienti, digitalizzate e carbon free è uno dei fattori abilitanti della transizione energetica. Il progetto con Enel ed Elis, che si inserisce tra le iniziative di Randstad nell’ambito del Pnrr, ci permette di creare profili altamente specializzati in ambito elettrico, rispondendo così alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione ma caratterizzato dalla talent scarcity” ha dichiarato Riccardo Corda, specialty manager di Randstad Construction.