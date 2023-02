L'istituto alberghiero lancia la seconda edizione del corso ‘#Barista Skill’

Si è tenuto nell’istituto alberghiero ‘De Cecco’ l’incontro inaugurale della seconda edizione del corso extracurriculare ‘#Baristaskill – Lo stile italiano del Caffè’, alla presenza della dirigente Alessandra Di Pietro, dei docenti referenti del progetto Alessandro Cocco e Alessandro Perrone e degli studenti dell’indirizzo Sala e Vendita, classi quarte. È inoltre intervenuto Leandro Fedele, responsabile formazione della Universal Caffè.

“La conferma del corso extracurriculare di formazione avanzata e sommelier del caffè dedicato al mondo della caffetteria testimonia il successo dell’iniziativa e la passione per il mestiere – ha sottolineato la dirigente Di Pietro – La collaborazione con la Universal Caffè è il segno della presenza della scuola sul territorio perché la nostra non è una sinergia occasionale con il mondo del lavoro e delle professioni. Solo con le alleanze con le solide realtà economiche della regione riusciamo a offrire ai nostri ragazzi le migliori opportunità di inserimento professionale per acquisire competenze spendibili sul campo per un migliore inserimento nel mondo del lavoro e per consentire ai ragazzi di confrontarsi con il mondo della produzione. Obiettivo del corso è quello di appassionare i ragazzi al mondo del Caffè e del Latte Art per formare i professionisti del bar, acquisendo una preparazione di qualità affinchè i nostri studenti siano capaci di diffondere loro stessi la cultura del caffè”.

A salutare gli studenti, riuniti negli spazi dell’Officina del Gusto, è stato il responsabile aziendale direttore di Universal Caffè, Pino Lamonaca. Dopo gli incontri dedicati ‘Alla Scoperta del Caffè’ e al ‘Barista Perfetto’, le prossime lezioni si svolgeranno lunedì 27 febbraio, dalle 15 alle 18, su ‘Il Maestro del caffè’; giovedì 2 marzo, dalle 15 alle 18, su ‘Latte Art’; si chiuderà lunedì 6 marzo, dalle 15 alle 18, con ‘Il caffè Non espresso’, quindi si svolgerà l’esame finale con la premiazione e la consegna degli attestati a tutti i partecipanti. Infine ci sarà un contest alla fiera del Saral Food.