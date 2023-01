Iscrizioni aperte per il corso della Misericordia per aspiranti volontari del soccorso

Tutto pronto per il nuovo corso per aspiranti soccorritori organizzato dalla Misericordia di Pescara.

Le lezioni prenderanno il via il prossimo 7 febbraio alle ore 20:30 nella sede di strada delle Fornaci.

L'iniziativa ha lo scopo di formare nuovi aspiranti soccorritori che vogliono avvicinarsi al mondo del soccorso e dell’aiuto del prossimo.

Il corso è rivolto a tutta la cittadinanza ed è di fondamentale importanza e utilità viste le tematiche trattate quali quelle delle manovre salvavita e soccorso sanitario. Chiunque volesse avere ulteriori informazioni può contattare l’apposito numero della segreteria corso 379/2438559. Soddisfatta la governatrice della fraternita Cristina D’Angelo per l’avvio di questo nuovo corso che darà la possibilità a molti giovani e molti cittadini gratuitamente di partecipare a un percorso formativo davvero importante è la possibilità di far parte alla storica confraternita della Misericordia di Pescara che da anni è presente sul territorio per garantire emergenza territoriale, assistenza alla popolazione e soccorso. Entusiasta il responsabile della formazione della Misericordia, Francesco Bevilacqua, che «consiglia vivamente tutta la cittadinanza e soprattutto i più giovani di intraprendere questo bellissimo e importante percorso di formazione ricco di lezioni svolte da medici e personale qualificato del mondo dell’emergenza urgenza. Vi aspettiamo numerosi».