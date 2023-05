Selezione tramite corso di formazione gratuito per lavorare nell'ambito della logistica

Una selezione attraverso un corso di formazione ad accesso gratuito per lavorare nell'ambito della logistica.

A proporla è "Oltre formazione", knowledge company con 30 anni di esperienza, da sempre impegnata nella valorizzazione dei talenti e nello sviluppo di nuove competenze per restituire al territorio professionalità aggiornate e complete.

Prosegue con questo intento il progetto Academy Oltre in collaborazione con Maw Abruzzo e Howay.

I percorsi di formazione professionalizzante ad accesso gratuito rivolti a disoccupati e inoccupati sono progettati con aziende alla ricerca di profili da assumere e sono contraddistinti da conoscenze specialistiche di settore e da metodologie di apprendimento fortemente pratiche. Oltre in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Maw Abruzzo seleziona tutor e formatori, per importanti agenzie formative e aziende del settore logistico attraverso corso di formazione ad accesso gratuito. Il corso che darà la possibilità di lavorare come tutor e formatore in Adrilog e agenzie formative è finanziato dal fondo Forma.Temp e rivolto a disoccupati e inoccupati.

Inizierà il 16 maggio ed è rivolto a disoccupati/inoccupati e candidati a missione di lavoro in somministrazione che desiderano accrescere competenze tecniche e trasversali per operare e ricoprire un ruolo strategico in molteplici contesti aziendali e professionali in cui è richiesto di svolgere compiti di formazione di orientamento e di tutoring professionale. Al termine del percorso formativo le figure maggiormente in linea con gli obiettivi dell’azienda riceveranno una proposta di inserimento lavorativo. Il percorso formativo della durata complessiva di 23 giorni prevede 120 ore di aula virtuale dal lunedì al venerdì. Terminerà il 16 giugno e per iscriversi c'è tempo fino al 14 maggio.

Informazioni utili e iscrizioni al seguente link: https://www.oltresrl.eu/index.php/formatore-logistica/. Telefono 0854314112 | WhatsApp 3938307781 | Mail info@oltresrl.eu

lcoandina corso formazione