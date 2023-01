Iscrizioni aperte al corso gratuito per esperto/a della gestione amministrativa delle risorse umane

Corso gratuito per esperto/a della gestione amministrativa delle risorse umane per lavorare in Oceania srl e Boschetti srl.

È quello che deriva dalla collaborazione tra la knowledge company Oltre srl di Pescara, l’agenzia per il lavoro Maw Spa e le aziende Oceania Srl (restauro e compravendita di immobili) e Boschetti Srl (assistenza e consulenza legale, societaria, tributaria e del lavoro).

Queste realtà hanno dato vita all’academy risorse umane con un percorso di formazione professionalizzante ad accesso gratuito e mirato all’inserimento lavorativo.

Le academy con inserimento lavorativo nascono al fine di sanare il divario delle competenze (skill gap) ovvero l’assenza di risorse dotate di competenze adeguate a svolgere un determinato lavoro, fenomeno che sta determinando il mancato incontro tra domanda e offerta di competenze sul mercato (skill mismatch). Il corso, finanziato dal fondo Forma.Temp., inizierà il 26 gennaio e terminerà il 10 marzo. Il corso è rivolto a disoccupati/inoccupati e candidati a missione di lavoro in somministrazione che desiderano accrescere competenze tecniche e trasversali per operare e ricoprire un ruolo strategico nell’ambito dell’amministrazione del personale. Al termine del percorso formativo le figure maggiormente in linea con gli obiettivi delle aziende riceveranno una proposta di inserimento lavorativo.

Il percorso formativo della durata complessiva di 32 giorni prevede 140 ore online e 40 ore di e-learning con frequenza dal lunedì al venerdì. Sarà possibile iscriversi fino al 23 gennaio. Ulteriore informazioni al seguente link: https://www.oltresrl.eu/index.php/esperto-della-gestione-amministrativa-delle-risorse-umane/