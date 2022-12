I maestri Fabio e Giampiero Verna creano una scuola di arte orafa per i giovani

I maestri orafi pescaresi Fabio e Giampiero Verna creeranno una scuola di arte orafa per i giovani. L'annuncio è stato dato nel weekend appena trascorso, quando a Santo Stefano di Sessanio si è tenuto un incontro per parlare dell’arte orafa in Abruzzo e del suo futuro.

A tale riguardo, Giampiero Verna ha dichiarato: «La cosa a cui teniamo molto al momento è la realizzazione di una scuola orafa a Calascio per insegnare questo antico mestiere ai giovani. La tradizione è importante ma bisogna sempre accostarla a nuove idee affinchè possa durare negli anni. Un altro progetto che intendiamo realizzare è un museo diffuso dove esporre tutti gli oggetti antichi che io e mio fratello abbiamo raccolto nella nostra vita in giro per l’Italia e per il mondo. I progetti sono tanti e importanti, ma io ci credo fortemente perché amo questa regione».

Dopo Verna ha preso la parola Gianfranco Marsibilio, presidente dell'Ente Mostra dell’Artigianato Artistico di Guardiagrele: «I fratelli Fabio e Giampiero Verna - ha detto - sono tra i pochissimi maestri orafi rimasti a lavorare con strumenti antichi, sono dei veri sognatori, ma la mia preoccupazione è che nel tempo queste botteghe possano chiudere. Bisogna puntare quindi sulla formazione delle scuole, trasmettere ai giovani questi mestieri che rischiano di scomparire. Faccio anche un appello alle istituzioni: l’artigianato abruzzese diventi Patrimonio dell’Unesco».