Corso base gratuito per volontari di protezione civile organizzato dal Modavi

Un nuovo corso base gratuito per i volontari di protezione civile.

È quello che organizza il Modavi con partecipazione gratuita ma iscrizione obbligatoria.

Le lezioni si terranno giovedì 3 e venerdì 4 febbraio in via Basilea a Spoltore, nella zona dell'Arca.



«Vista la situazione pandemica che stiamo affrontando da ormai quasi due anni, che ci ha tenuti impegnati su più fronti, e visto l’alto numero di adesioni, abbiamo deciso di organizzare un nuovo corso base di formazione per i volontari del Modavi Protezione Civile», dice Livio D'Orazio, presidente del Modavi Spoltore, segretario del coordinamento Modavi Abruzzo e vicepresidente del Modavi protezione civile nazionale, «il Modavi, infatti, è particolarmente impegnato nella costante formazione e nella preparazione dei propri volontari, al fine di garantire la buona riuscita di interventi spesso critici e impegnativi».



Il corso sarà così organizzato: giovedì 3 e 4 febbraio, ore 21 lezione teorica; per esercitazione pratica, si deciderà tutti insieme il giorno possibile per tutti. Per informazioni e iscrizioni contattare il presidente Livio D’Orazio al numero 3405480942 o il vicepresidente Emidio Cirillo al numero 3893439356, oppure per e-mail all’indirizzo modavi@modavispoltore.it.

In attinenza al nuovo decreto ministeriale, per partecipare occorre essere in possesso del Green Pass.