Nuovo corso per diventare pizzaiolo promosso da Confcommercio Pescara

Confcommercio Pescara presenta il nuovo corso per pizzaiolo, che inizierà a febbraio. Il corso, che prenderà il via previo raggiungimento di almeno quattro partecipanti, prevede una durata di 10 incontri mattutini dalle ore 8.30 alle 13.

Si svolgerà nella sede Farco Grandi Impianti srl a Città Sant’Angelo e sarà tenuto dal docente Giampiero Di Biase.

Il corso per diventare pizzaiolo si svolgerà, dunque, in presenza e i partecipanti, nel pieno rispetto del protocollo di sicurezza Covid-19, dovranno essere muniti di Super Green Pass (no tampone).