Corso pratico di pasticceria per aspiranti pasticcieri dal 24 giugno

Inizierà il 24 giugno a Pescara il corso pratico di pasticceria destinato a principianti e aspiranti pasticcieri. Il corso, che si svolgerà in 16 incontri serali 2 volte a settimana per un totale di 48 ore, fornirà le competenze necessarie per acquisire tecnica, professionalità e tutte le nozioni basilari per creare prodotti di pasticceria di alta qualità.

Il corso è a numero chiuso, ad ogni allievo sarà fornito il kit pasticceria (necessario per la parte pratica) e al termine sarà rilasciato l’attestato di frequenza a cura di Pm Formazione, l’ente organizzatore del corso, e dal docente professionista.

Per maggiori informazioni e sulle modalità di iscrizione, basta visitare la pagina dedicata al corso per pasticcieri (clicca qui).