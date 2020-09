Corso di formazione gratuito: tecnico dell’amministrazione economico-finanziaria

È in partenza un nuovo corso di formazione gratuito per diventare tecnico dell’amministrazione economico-finanziaria a Pescara. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 per un totale di 5 ore al giorno a partire da fine settembre.

Il corso è destinato disoccupati, inoccupati o occupati con lavoro temporaneo ed è finanziato da Formatemp, promosso da Manpower e attuato da Insight & Co srl. È rivolto a candidati a missione di lavoro in somministrazione iscritti e selezionati da Manpower.

Durante le lezioni si affronteranno le seguenti tematiche: bilancio d’esercizio, scritture e procedure amministrativo-contabili, adempimenti fiscali e previdenziali, emissione e registrazione documenti contabili, operazioni di cassa e operazioni finanziarie, software di gestione aziendale e controllo di gestione.

Per iscriversi bisogna inviare una mail a formazione@insight.co.it il prima possibile: i posti sono limitati.